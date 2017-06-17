Etiyopya’da 10’uncu yüzyıla ait bir ‘kayıp şehir’ bulundu

Etiyopya’nın doğusunda kazı yapan arkeologlar tarihi 10’uncu yüzyıla kadar dayanan bir kayıp şehir buldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Harlaa bölgesindeki kazıda ortaya çıkarılan şehirde Mısır, Hindistan, Çin gibi uzak bölgelerden getirilmiş eşyaların bulunması, zengin ticaret potansiyeline işaret ediyor.

Arkeologlar kazıda 12’inci yüzyıldan kalma bir de cami buldu.

Arkeologlar caminin mimarisinin daha önce Tanzanya ve Somaliland’de bulunanlara benzer olmasını, Afrika’nın farklı bölgelerindeki Müslüman toplumların birbiriyle ilişkili olduğunun bir kanıtı olarak yorumluyor.

Kazıyı sürdüren arkeoloji ekibinin başkanı Exeter Üniversitesi’nden Profesör Timothy Insoll, “Bu keşif Etiyopya’nın arkeolojik olarak ihmal edilmiş bir bölgesinde, 10. yüzyıl ve sonrasındaki ticari hayat konusundaki bilgilerimizi tamamen değiştiriyor. Bu bölgede bulduğumuz eşyalar, bölgenin bir ticaret merkezi olduğuna işaret ediyor” diye konuştu.

Bulunan eşyalar ve takılar arasında Madagaskar, Maldivler, Yemen ve Çin’den gelmiş olanlar var.

Kazı ekibi, ortaya çıkarılan kayıp kentin mezarlığında gömülü 300 kişiden bazılarının kalıntılarının incelenmesi sonucu, bu kent halkının nasıl beslendiği konusunda bilgi edinmeyi umuyor.