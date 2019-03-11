Etiyopya ve Çin’de Boeing 737 Max 8’e yasak geldi

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın pazar günü 157 kişiye mezar olması ABD’li üretici firmanın 2017’de ticari uçuşlara başlayan uçağının sorgulanmasına neden oldu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre Çin Sivil Havacılık Kurumu, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan altı dakika sonra düşen uçağın ülkedeki havayolları tarafından kullanılmasını yasakladı. Etiyopya Havayolları ve Cayman Havayolları da da kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar bu uçakları kullanmayacağını duyurdu.

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Havacılık uzmanları, geçen yıl ekim ayında Endonezya’da düşen, 189 kişinin öldüğü uçağın da aynı tip olduğunu anımsatarak son uçağın ‘beş ay içinde düşen ikinci Boeing 737 Max 8′ olduğuna dikkat çekti.

Çin Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer verildi: “Son kazanın sebebini henüz bilmiyoruz. Bu nedenle kesin bir şey söylemek için erken ancak iki kazada da aynı uçağın kullanılıyor olması ve ikisinin de kalkıştan kısa süre sonra düşmesi akıllarda soru işareti oluşturuyor.”

90’ı aşkın Boeing 737 Max 8’in kullanıldığı Çin’de konulan yasaktan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines gibi havayolları etkilenecek.

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Üretici firma Boeing ise kazadan ‘duyduklarını derin üzüntü’ye vurgu yapılan açıklamada soruşturmaya destek vermek için Etiyopya’ya ekip gönderdiğini duyurdu.

Soruşturma Etiyopya yetkilileri, Boeing ekibi ve ABD Ulaşım Güvenliği Dairesi tarafından yürütülecek.

