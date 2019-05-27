Etiyopya, Somali’yi kendi toprağıymış gibi gösteren harita yayınladı, ortalık karıştı

Etiyopya, Somali’yi bağımsız bir ülke olmaktan çıkarıp topraklarına dahil eden bir harita yayınlayınca ortalık karıştı.

Fotoğraf: BBC

Etiyopya’nın doğudaki sınır komşusu Somali’nin ülkenin ‘Somaliland’ adlı eyaleti gibi gösterildiği harita başta “Bu, Etiyopya’nın bizim ülkemizi ilhak etme planının işareti” diyen Somalililer olmak üzere çok sayıda Afrikalının tepkisini çekti. Sosyal medyada mesaj yağdı.

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Etiyopya dışişleri bakanlığı bunun üzerine, harita nedeniyle çok mahcup ve pişman olduğunu açıklayarak özür diledi. Açıklamada, “Hatalı ve kabullenilemez haritayı fark eder etmez siteden kaldırdık; bundan sonra internet sitemizin yayınları konusunda daha dikkatli olacağız. Sebep olduğumuz tüm yanlış anlamalar için özür dileriz” dendi.

Ancak, bakanlık açıklamasında haritanın nasıl yayınlandığını, kaynağının hangi kurum olduğu konusunda bir bilgi paylaşmadı.