Etiyopya genelkurmay başkanı ‘korumaları tarafından’ öldürüldü

ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmak üzere bir komisyon tarafından hazırlanan ‘2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Yıllık Raporu’nda ‘2018’de, Türkiye’deki dini özgürlüklerin durumunun derin endişeler yaratmaya devam ettiği’ ve ‘önümüzdeki yıllarda koşulların daha da kötüleşmesine yol açacağına dair ciddi kaygılar doğurduğu’ ifadelerine yer verildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise raporun ’15 Temmuz darbe girişimini desteklediğini’ öne sürerek tepki gösterdi.