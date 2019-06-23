Etiyopya genelkurmay başkanı ‘korumaları tarafından’ öldürüldü

Etiyopya genelkurmay başkanının, darbe girişimi sırasında ‘korumaları tarafından’ vurularak öldürüldüğü duyuruldu.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in devlet televizyonu etv’den yaptığı ve Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen, Amhara Bölge Devleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve emekli Tümgeneral Gezai Abera’nın, darbe girişimi sırasında vurularak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mekonnen’in korumaları tarafından öldürüldüğü ifadesine yer verildi.