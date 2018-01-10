Etil alkole ‘acı madde’ katan düzenlemeye dava: İçki içmek bir tercihtir

Evsel kullanım amaçlı piyasaya sunulan etil alkole ‘dünyanın bilinen en acı maddesi’ olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat’ katılmasına yönelik düzenlemeye karşı yönetmeliğin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için dava açıldı.

Getirilen uygulamaya göre etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram ‘denatonyum benzoat’ katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecek.

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Bu düzenlemenin ‘evde içki üretimine karşı’ çıkarıldığına dair kamuoyunda yaygın bir kanaat oluşmuştu.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na dava açan Avukat Mehmet Ümit Erdem, hazırladığı dava dilekçesinde dilekçesinde alkol ile mücadelenin eğitim ile yapılabileceğine dikkat çekerek, “İçki içmek bir tercihtir ve bu tercihe karışmaya hiçbir demokratik devletin yetkisi yoktur” dedi.

30 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan uygulamaya göre, bu şekilde üretilecek etil alkol ‘gıda amaçlı kullanılması uygun değildir’ etiketiyle satılacak.

‘Dünyanın bilinen en acı maddesi’ olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat’ maddesi, tuz ve tepkimeye girmeyen bir nötr anyonun bileşiminden oluşuyor.

Tatsız ve kokusuz olan bu madde ağız yoluyla vücuda alınması istenmeyen maddeler için ‘tiksindirici’ olarak veya otomotiv ve bahçe ürünlerinde önleyici olarak kullanılıyor.

‘Denatonyum benzoat’ aynı zamanda ‘hayvan kovucu’ olarak ya da boya, çözücü, evsel temizlik maddeleri gibi vücuda zararlı maddelerin yanlışlıkla içilmesini önlemek için de kullanılabiliyor.