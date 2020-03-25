Etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı; solunum cihazları ek vergi listesinden çıkarıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle, bakanlığın ve uzmanların uyarılarını dinleyip evde kaldığımız şu günlerde hemen herkesin yaşadığı bir sorun da aşırı yemek. Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya bu aşırı tüketimin altında kendini güvende hissetme duygusunun yattığını söylüyor.