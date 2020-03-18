Etil alkol, kolonya ve dezenfektan ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı

Ticaret Bakanlığı, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ürünlerini, ihracı kayda bağlı mallar listesine ekledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ve ihracı kayda bağlı mallara ilişkin 2006/7 sayılı tebliğe eklenen geçici maddeye göre, söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı’nın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını sonrasında kayda alınacak.

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Listede ihracı kayda bağlanan meltblown kumaş ürünü, genellikle maske mendil ve hava filtresi üretiminde kullanılıyor.