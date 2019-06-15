‘Etha’ya baskın, editör ve muhabirler gözaltında

Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) bu akşam polis tarafından baskın düzenlendi, çalışan editör ve muhabirler gözaltına alındı. Ajansın web sitesi ve sunucuları da erişime kapatıldı.

Polis tarafından yapılan baskın, ajansın twitter hesabından şöyle duyuruldu:

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“Binamızdaki keyfi polis araması 3 saattir devam ediyor. Arkadaşlarımız rehin alınmış durumda. İçerde kimlerin olduğu hakkında bilgi verilmiyor.

Ajansımızda polis araması tamamlandı. Öğrenebildiğimiz kadarıyla editörlerimiz İsminaz Temel, Deniz Bakır ve Serdal Işık ile ajans çalışanımız Mehmet Acettin gözaltına alınarak TEM’e götürüldü.

Muhabirlerimiz Havva Çuştan, Ozancan Sarı ile Ceylan Yayınları çalışanı Gülçin Aykul’un da gözaltına alındığı öğrenildi.

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Avukatlarımızın verdiği bilgiye göre Atılım Gazetesi’nin eki olan İstanbul Sokakta Gazetesi gerekçe gösterilerek gözaltına alınan çalışanlarımız hakkında savcılığın 4 günlük gözaltı süresi kararı verdiği öğrenildi. Çalışanlarımız sağlık kontrolünün ardından TEM’e götürülecek.

Yapılan baskın sırasında ajansımızın internet sitesi http://etha10.com da erişime kapatıldı. Erişim engelleriyle sürekli yayını durdurulmaya çalışan internet sitemizin server’ı, polislerin arama yaptığı sırada erişime kapatıldı.”