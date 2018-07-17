ETHA muhabiri Havva Cuştan’a tahliye, editör Temel’in tutukluluğu devam

Tutuklu yargılanan ETHA editörü İsminaz Temel ve ETHA muhabiri Havva Cuştan’ın, bugünkü duruşmada tutukluluğunun devamı istendi. Cuştan tahliye edildi.

Temel ve Cuştan, MLKP soruşturması kapsamında Ekim 2017’de tutuklanmıştı.

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İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Temel, Cuştan ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatları ile ESP yöneticileri yargılanıyor. Davada 13’ü tutuklu 23 sanık var.

Davanın ilk duruşması dün görüldü. Bugünkü celsede de savunmalar devam etti.

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Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkemeye 15 dakika ara verildi.

Bir gazeteciye tahliye

ETHA’nın haberine göre muhabir Havva Cuştan ile İsmail Geçer, Meral Tarar, Onur Binbir ve Özgen Sadet tahliye edildi.

Mahkeme, ETHA editörü İsminaz Temel ile Coşkun Yiğit, Erkan Kakça, Hünkar Hüdayi Yurtsever, İlhan Aslan, Mazlum Demirtaş, Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 29 Kasım’da.