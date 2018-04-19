ETHA editörü Şahin ve muhabir Gayıp tutuklandı

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) bir editör ve bir muhabiri daha tutuklandı.

ETHA’nın haberine göre bir haftadır gözaltında tutulan editör Semiha Şahin, muhabir Pınar Gayıp, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Ferhat Pehlivan ve Gülsen İmre bugün Çağlayan’daki adliyeye götürüldü.

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Savcılık, ifadesini almadığı dört kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Gayıp ve Şahin’e ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

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ETHA, suçlamaların ‘sosyal medya paylaşımları ve haber takibi’ nedeniyle yöneltildiğini yazdı.

‘Cenazeye katıldı’

Haberde “Sosyal medya paylaşımları 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait. Birçoğu IŞİD’e karşı savaşta yaşamını yitiren savaşçılarla ilgili haberlerin retweet edilmesi” bilgisi yer aldı.

Semiha Şahin, Suriye’de ölen MLKP militanı Sibel Bulut’un Tunceli’de, Halil Aksal’ın Hatay’daki cenazelerine katılmakla suçlandı.

ETHA ise Şahin’in haber takibi nedeniyle cenazelerde bulunduğunu, bunun dosyaya giren fotoğraflardan da anlaşılabileceğini kaydetti.

Dört tutuklama

Nöbetçi hakimlik, Şahin’i ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’, Gayıp’ı da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutukladı.

Gazetecilerle birlikte iki kişi daha tutuklandı.

ETHA muhabiri Adil Demirci de dün tutuklanmıştı.