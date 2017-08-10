ETHA çevirmeni Tolu’yu gözaltına alan polis, çocuğunu komşuya bırakmış

Etkin Haber Ajansı’nın muhabir ve çevirmeni Meşale Tolu’nun babası Ali Rıza Tolu, kızının 2.5 yaşındaki oğlunun gözü önünde yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığını, torununun ise komşuya bırakıldığını anlattı.

Tolu, yaklaşık üç aydır Bakırköy Cezaevi’nde tutuluyor. Oğlu Serkan da, annesinin yokluğuna dayanamadığı için bir süre sonra cezaevine gönderilmişti.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre Tolu’nun 43 yıldır Almanya’da yaşayan oto tamircisi babası Ali Rıza Tolu şöyle konuştu: “Meşale eşi Suat Çorlu ile beraber İstanbul’a taşınmaya karar verdi. Meşale’nin babaannesi bu kararı pek sevmedi. ‘Türkiye tehlikeli bir ülke başınıza bir şey gelir’ dedi. Ama kararlarına saygı duyduk. Meşale Türkiye’de önce KHK ile kapatılan Özgür Radyo’da çalıştı. Daha sonra ise ETHA’da çalışmaya başladı. Eşi Suat ise HDP İl Örgütü’nde çalışıyordu. Önce damadım Suat tutuklandı. Daha sonra ise kızım. Annem şu an 80 yaşında. Meşale’yi ziyarete geldi. Meşale’nin tutuklu olmasına çok üzülüyor.”

Çocuğu komşuya bırak, anneyi gözaltına al

Kızının gözaltına alındığında oğlunun polis tarafından komşuya bırakıldığını anlatan Tolu, şöyle devam etti: “Torunumun gözleri önünde kızımı yere yatırıp, ters kelepçe takmışlar. Torunumu ise komşuya bırakmışlar. Burası İstanbul, her gün çocukların başına gelenler ortada. Nasıl olur da 2.5 yaşındaki bir çocuk komşuya bırakılır.”

Meşale Tolu’nun oğlu Serkan, başlarda dedesiyle birlikte kalsa da, annesini özlediği ve psikolojisinin bozulmaması için cezaevine annesinin yanına gönderildi.

‘Yolladığımız oyuncaklar dahi verilmiyor’

Tolu, “Torunum annesinden ayrılınca 1.5 ay bizler baktık. Almanya’ya götürmeyi düşünüyorduk. Torunum yolda yürürken kendi kendine konuşmaya başladı. ‘Ben anneme kızmadım’, ‘Annem bana küsmedi’ diyordu. Bir süre sonra ise kekelemeye başladı. Bir telefon gelince, ‘Dede kimle konuşuyorsun’ diye atılıyordu. Baktık olacak gibi değil. Annesinin yanına götürdük” dedi.

“Üç torunum var. Ama Serkan’ı çok özlüyorum. Evlat cevizse, torun cevizin içidir. Torunum şu an sanki çocuk cezaevinde, cezasını çekiyor. Konsolosluk aracılığıyla yolladığımız oyuncaklar dahi verilmiyor” diyen Tolu, bir süredir cezaevindeki gelini ve damadı arasında mekik dokuduğunu anlattı.

‘Evlatlarım özgür kalana kadar’

Pazartesi günleri kızını, perşembeleri damadını ziyaret eden Tolu, “Kızım ve damadım arasında iletişim sağlıyorum. Salı günleri ise Bakanlık’tan kızımla görüşmek için izin alıyorum. Kartal’da oturuyorum. Zamanım yollarda geçiyor. Evlatlarım özgür kalana kadar Türkiye’den gitmeyeceğim” derken, hakkındaki iddianamede suç tarihi olarak gösterilen tarihlerde Meşale Tolu’nun hamile olduğunu söyledi: “Bu suçlamalar komik geliyor. Kızım sosyalist bir insan. Suçlamalar kabul edilebilir değil.”