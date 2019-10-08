Diken

Yaramazlara biraz batar!

ETBİR başkanı: Üreticiler ete yüzde 20 zam yapmak istiyor ama korkudan yapamıyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, üreticilerin yüzde 20 zam yapmak istediğini belirterek, “Ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre bir yılda maliyetlerin yüzde 50 arttığını ifade eden Yücesan, zammın şimdilik bekletildiğini, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete talebin artmasıyla zam yapılacağını söyledi.

Reklam

Yücesan şöyle devam etti: “Yeni üretim yapılmıyor. Satışlar stoklar üzerinden yürüyor. Üretimdeki düşüşe yönelik TÜİK’in açıkladığı veriler eksik. Bu durum daha uygun fiyatlı etin sağlanması için ithalat yoluna başvurmalarına yol açabilir. Kısır bir döngü bu. İthalat yapılır, üretim düşer, döviz kaybı yaşanır ama ucuzluk sağlanamaz.”

Yücesan ağustos ayındaki açıklamasında, artan maliyetler nedeniyle bayram sonrası kırmızı ete yüzde 20 zam gelebileceğini söylemişti.

Kırmızı ete bayram sonrası yüzde 20’lik zam yolda

Kırmızı et ithalatı patladı: Yüzde 233 artış

Sivas’ta Et ve Süt Kurumu önünde ‘ucuz et’ kuyruğu

İhtiyaçtan fazla alınmış: Depolarda biriken 20 bin ton ithal et Arap ülkelerine satılacak

‘Et yerine balık yiyin’ demişti: Bakana göre bir sene et ithalatına ihtiyaç yok

SON HABERLER

Çizer Musa Kart: Ben tutukluyken torunum, çalışıp tatil parası biriktirdiğimi sanıyordu

Cumhuriyet davasında yargılanıp 14 aya yakın hapiste kalan gazetenin eski çalışanı, çizer Musa Kart, tahliye olunca onun tatil parası biriktirmek için Kandıra’daki fabrikada çalıştığını sanan torunu ve ailesinin diğer fertleriyle tatil yaptı. Yaşanan dava süreci için “Doğrusu bu kadar espriyi bir arada görmemiştim” diyen Kart, cezaevinde tasarladığı kitap projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...