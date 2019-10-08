ETBİR başkanı: Üreticiler ete yüzde 20 zam yapmak istiyor ama korkudan yapamıyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, üreticilerin yüzde 20 zam yapmak istediğini belirterek, “Ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre bir yılda maliyetlerin yüzde 50 arttığını ifade eden Yücesan, zammın şimdilik bekletildiğini, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete talebin artmasıyla zam yapılacağını söyledi.

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Yücesan şöyle devam etti: “Yeni üretim yapılmıyor. Satışlar stoklar üzerinden yürüyor. Üretimdeki düşüşe yönelik TÜİK’in açıkladığı veriler eksik. Bu durum daha uygun fiyatlı etin sağlanması için ithalat yoluna başvurmalarına yol açabilir. Kısır bir döngü bu. İthalat yapılır, üretim düşer, döviz kaybı yaşanır ama ucuzluk sağlanamaz.”

Yücesan ağustos ayındaki açıklamasında, artan maliyetler nedeniyle bayram sonrası kırmızı ete yüzde 20 zam gelebileceğini söylemişti.