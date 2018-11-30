‘Et yerine balık yiyin’ demişti: Bakana göre bir sene et ithalatına ihtiyaç yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yeni yapılan hesaplamalara göre, en az altı ay, bir sene daha Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde et fiyatlarındaki pahalılığa çözüm olarak “Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek” önerisi yapınca tepki çeken tarım bakanı Pakdemirli, daha sonra yaptığı bir konuşmada şöyle demişti: “Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye’de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz.”

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Konya’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nde konuşan Pakdemirli, ziraat fakültelerine ilginin artırılmasını istediklerini belirterek, ‘üniversitelerin ilk 15 bininde olan’ öğrenciler için bir burs programı üzerinde çalıştıklarını anlattı.