‘Et ikramlı’ resepsiyonda Yıldırım’ın ‘şarbon korkusu’: Önce sağlık bakanı yesin

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bahçesinde düzenlenen ‘Adli Yıl’ açılışı resepsiyonunda, “Bu etlerde şarbon var mı?” diye soran Meclis Başkanı Binali Yıldırım, etin tadına önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakmasını istedi.

Son olarak, Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan kurbanlık olarak getirip Ankara Gölbaşı’daki özel bir çiftliğe bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50’si şarbon hastalığı nedeniyle ölmüştü. Bunun ardından İstanbul ve Sivas’ta da şarbon vakalarının görüldüğü açıklanmıştı.

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Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Yıldırım’ın eliyle ikram ettiği et yemeği, konuklar tarafından geri çevrildi.

Bunun üzerine Yıldırım, “Bu etlerde şarbon var mı?” diye sordu. Yıldırım’ın sorusuna Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Hiçbirinde GDO yok, hepsi güvenilir” yanıtını verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Etler iyi pişmiş, şarbon olmadığına garanti veririm” demesi üzerine Yıldırım, “Sağlık bakanı denetlesin o zaman” dedi.

Ardından ikram edilen eti önce Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan yedi.