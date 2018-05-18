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Yaramazlara biraz batar!

Estonya’nın Kanepi kasabasında ‘millet iradesi’: Bayrağa hint keneviri sembolü geldi

 

Estonya’nın güneydoğusundaki Kanepi kasabası, internet üzerinden yapılan oylama sonrasında bayrağını hint keneviri sembolüyle değiştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Kanepi, Estonya dilinde ‘hint keneviri’ demek. Eskiden beri hint keneviri üretilen bölgede hint kenevirinden kumaş, yağ ve ip yapılıyor.

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Geçen ocak ayında yapılan oylama tartışma yarattı. Nüfusu beş binden az olan kasabada oylamaya 15 bin kişi katılırken 12 bin kişi hint keneviri sembolüne onay verdi.

Reuters’a konuşan Kanepi Belediye Başkanı Kaido Koiv, kararın son derece demokratik bir sürecin sonucu olduğunu söyledi.

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Oylama sonucunu görüşmek için dün toplanan belediye meclisi yaptığı oylamada, yeni sembolü sekize karşı dokuz oyla kabul etti.

Kanepi Belediyesi, geçen yılın temmuz ayında üç bölgenin birleşmesiyle kuruldu. Kentin sembolüne ilişkin oylama da bu nedenle yapıldı. Estonya’da az miktarda kenevirle yakalanan kişilere para cezası uygulanıyor.

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