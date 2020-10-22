Estonyalı homofobik bakana İsveç’ten yanıt: Eşcinselleri homofobiklerle takas edelim

Estonya’nın içişleri bakanı tarafından yapılan homofobik ifadesine yanıt olarak, İsveç Muhafazakar Partisi’nin Tallinn kolu, İsveç’in homofobiklerinin Estonya’daki eşcinsellerle değiş tokuş edilmesini önerdi.

Fotoğraf: Reuters

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’ye Estonyalı eşcinsellerin, orada daha iyi muamele göreceği için, İsveç’e taşınması gerektiğini söylemişti.

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Buna karşılık, İsveç Muhafazakar Partisi’nin üyeleri, bakanın açıklamasını protesto etmek ve bildiriler dağıtmak için Estonya başkentinde toplandı.

LGBTİ+ hareketinin gökkuşağı renkleriyle süslenmiş parti logosunu taşıyan ve İsveç Muhafazakar Parti tarafından imzalanmış broşürlerde, satirik bir dille, stratejik bir nüfus değişimi önerildi: ”1944’te İsveç, Estonya’dan teknelerle gelen mültecileri aldı. 2020’de İsveç, Estonya’dan eşcinsel mültecileri almaya hazır. Karşılığında, Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme’yi İsveç’teki homofobikleri davet etmeye teşvik ediyoruz 🙂 Bunun Helme ve çoğu İsveçli için karlı olacağına inanıyoruz.”

İsveç Muhafazakar Partisi, tüm insanlara eşit değer verme mücadelesini teşkilatının temel taşlarından biri olarak görüyor. LGBTİ+ hakları alanında aktif olan oluşum, Açık Ilımlılar adlı bir LGBTİ+ kanadına sahip.