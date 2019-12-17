Estonya’dan Finlandiya’ya ‘tezgahtar kız’ özrü

Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid, 34 yaşında dünyanın en genç başbakanı unvanının sahibi olan, geçmişte satış elemanlığı yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin için alaylı bir üslupla ‘tezgahtar kız’ diyen İçişleri Bakanı Mart Helme’nin açıklaması nedeniyle özür diledi.

Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid Fotoğraf: Reuters

Marin, geçen hafta başbakan olunca sosyal medyada,“Yoksul ailelerin çocukları birçok hedefe ulaşabilir. Kasiyerlik ve satış elemanlığı yapan genç bir kız başbakan olabilir” yazmıştı.

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Bunun üzerine aşırı sağcı parti Ekre’nin lideri Mart Helme (70) katıldığı bir radyo programında “Bir tezgahtarın nasıl başbakan olduğunu gördük ve bazı eğitimsiz kişiler ile sokak aktivistlerin kabineye dahil olduğunu” dedi. .

Kaljulaid, Helme’nin sarfettiği sözlerden dolayı utandığını ifade ederek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü aradığını; Marin ve hükümete özrünü iletmesini istediğini söyledi.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Helme de “Belirli sosyal seviyelerden gelen isimlerin siyasetin en üst seviyesine ulaşabileceğini anlatmak istedim ama yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dedi.

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Muhalefet partileri Helme’nin istifa etmesi gerektiğini, istifa etmezse Başbakan Jüri Ratas tarafından görevden alınması gerektiğini açıkladı.