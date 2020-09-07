Estetik ameliyata giren göz doktoru davalık oldu: Tanınmaz haldeyim

İstanbul’da yaşayan şarkıcı Hacı Kalan, göz doktoru tarafından yapılan estetik ameliyat sonrası görme oranının düştüğünü, sahneye çıkamadığını ve tanınamaz hale geldiğini belirterek doktora dava açtı.

Fotoğraf: DHA

Kalan’ın anlatımına göre, 55 yaşındaki şarkıcı yaklaşık sekiz ay önce göz numarasını değiştirmek için özel hastaneye giderek muayene oldu. Doktor, estetik ameliyatta kampanya olduğunu belirterek, “Yakışıklısın, gel senin yanaklarını geriye doğru alalım, 15 yaş gençleşirsin” deyip Kalan’ı ameliyata ikna etti.

Reklam

İranlı göz doktoru, 3 bin lira karşılında anlaştığı Kalan’ın ameliyatına da kendisi girdi. Şarkıcı, doktorun yüzünü uyuşturduğunu, makasla kestiğini belirterek “Sonra gözkapaklarımı kestiğini, yüzümün şeklinin değiştiğini gördüm” dedi.

Kalan, ekmeğini türkü evlerinde sahneye çıkarak kazandığını, ameliyattan sonra çalışamaz duruma geldiğini belirterek doktorun hatasını düzeltmek için üç ameliyat daha yaptığını ancak düzelme olmadığını ifade etti.

Ameliyat mahkemeye taşındı

Şarkıcının avukatı Gökhan Miraç Kaçıran, bunun ‘taksirle yaralama’ suçunu oluşturduğunu belirterek doktor hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.