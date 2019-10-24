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Yaramazlara biraz batar!

Essex’te cesedi bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu belirlendi

Dün Britanya’nın Essex kentinde, bir kamyonun konteynerinin içinde cesedi bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu anlaşıldı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre, Kuzey İrlanda polisi iki eve baskın düzenlerken, yetkililer olayda rol oynamış olabilecek organize suç gruplarının tespit edilmeye çalışıldığı açıklandı. Şüpheli olarak tutuklanan kamyonun şoförü Mo Robinson’ın sorgusu ise sürüyor.

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Bulgaristan’dan yola çıkan konteynerin Belçika ve Kuzey İrlanda üzerinden cumartesi günü İngiltere’ye giriş yaptığı ifade edilmişti.

Konteynerdeki Çin vatandaşlarının donarak ölmüş olabileceği belirtildi. İngiltere’deki karayolu taşımacılığı örgütünün genel müdürü Richard Burnett, konteynerlerin soğutma sistemlerinin -25 dereceye kadar düşebileceğini söyledi.

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