Essex’te cesedi bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu belirlendi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin Suriye harekatı ve Başkan Donald Trump yönetiminin Suriye’nin kuzeyinden asker çekmesi konularında ABD Kongresi’nde yürütülen oturumda, özellikle Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) karıştığı insan hakları ihlalleri olduğunu ifade ederek “Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük” dedi.