‘Esrarengiz kazı’da çıkan: Bir sikke, bir kırık sütun

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir yıldır ne arandığı açıklanmadan yürütülen kazı çalışmalarında resmi kayıtlara göre sadece bir sikke ve bir sütun parçası bulunmuş.

82 Evler Mahallesi’nde geçen yıl hiçbir açıklama yapılmadan yeraltı kazıları başlatıldı. MİT ve emniyet görevlileri de sık sık kazı mekanına gelip incelemelerde bulundu. Alanı özel harekat polisleri korudu. Tonlarca toprak, kazılan tünellerden dışarı taşındı. Mahalleye gelen milletvekillerine bile bilgi verilmedi. Gece gündüz süren kazılar mahalleliyi aylarca rahatsız etti. Ama tüm bunlara rağmen bu süreç boyunca tek bir resmi açıklama yapılmadı.

Reklam

Kazılarla ilgili olarak, “Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu, tonlarca altın çıkarıldı”, “Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor” gibi iddialar ortaya atıldı.

Habertürk’ten Hakan Bulut’un haberine göre Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “Çalışmalarda bir adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır” dendi.

Genel müdürlük, açılan tünellerin kapatılmasına da olur verdi.