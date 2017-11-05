‘Esrarengiz kazı finali’ mahalleliyi ‘kesmedi’: Tarihi eserler veya tonlarca altın var

Mersin’in Tarsus ilçesinde sona eren ‘esrarengiz’ kazının yapıldığı bölgeye kimse yaklaştırılmazken, mahalleli “Burada çok çok kıymetli tarihi eserler veya tonlarca altın bulundu” diye düşünüyor.

82 Evler Mahallesi’nde bir evin bahçesinde 13 Kasım 2016’da kazı başlatılmıştı. Ankara’dan 20 kişilik özel ekibin çalıştığı kazıda Aziz St. Paul’ün İncil’i ve Dakyanus’un hazinesini arandığı öne sürülmüştü.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kazının sona erdiğini söylemişti. Ancak kazının amacı ve sonucuna ilişkin bilgiler açıklanmadı.

‘Yanıltmaya yönelik’

Habertürk’ten Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut’un haberine göre, çalışmalar sırasında bölgeye çekilen brandaların bir kısmı araçların geçmesi için sökülünce, avludaki bazı çukurların hafriyatla doldurulduğu ortaya çıktı.

Kazı sona ermesine rağmen sivil giyimli kişiler alana kimseyi yaklaştırmadı.

Mahalle sakinlerine göre, kazı alanında bir şey bulunmadığının söylenmesinin ‘yanıltmaya yönelik’ olduğunu savunuyor.

İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, bölgede konuşulanları şöyle özetledi: “CHP’li Milletvekili Aytuğ Atıcı’yı kazı alanına alarak açıklama yapan kişiler, üç çukur açıldığını, diklemesine açılan çukurlarda katmanların incelendiğini vurguluyor. Peki, kazı alanının çevresinde bulunan sokaktaki çökmeler ve evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar bu dikey çukurlar nedeniyle mi oldu? Buna kesinlikle inanmıyoruz. Bize göre burada çok çok kıymetli tarihi eserler veya tonlarca altın bulundu.”

Kazı nasıl başladı?