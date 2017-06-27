Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Özakça’dan ‘Nuriye ve Semih ölmesin’ ilanına ‘çıkışan’ Soylu’ya: Çaresizlikte haklı


Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için iktidara çağrı yapan 111 isme “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diye çıkışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt, eşi gibi kendisi de açlık grevinde olan Esra Özakça’dan geldi.

Özakça “Bu açıklama bize iki şeyi fark ettirdi: Yapılan iş çok anlamlı olmuş, talepleri dile getirmek çok önemli. Mesaj yerini bulmuş” dedi.

Semih ve Esra Özakça. (Fotoğraf redaktif adlı siteden alınmıştır)

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı. Sultan Özakça geçirdiği enfeksiyon sebebiyle eylemine ara vermişti.

İkili, eylemlerinin 111’inci gününde.

Soylu DHKP-C’li ilan etti

Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ferzan Özpetek, Fatih Portakal, Hayko Cepkin, Korkut Botatav, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay’ın da aralarında olduğu aydın, sanatçı, milletvekili ve insan hakları savunucusu 111 isim Hürriyet, Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel gazetelerine ilan vererek iki eğitimcinin işlerine iade edilmesini istemişti.

Bildiride imzası olan 111 isme, “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diyen Bakan Soylu, ilana verilen desteği, “DHKP-C üyesi iki terör örgütü üyesine hamilik!” diye nitelemişti.

‘Nuriye ve Semih’le yatıp kalkıyor’

Soylu’nun söz konusu açıklamaları hakkında Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda “Anlıyoruz Nuriye ve Semih’le yatıp Nuriye ve Semih’le kalkıyor” diyen Esra Özakça şöyle devam etti: “Bu işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Bu açıklama bize iki şeyi fark ettirdi: Yapılan iş çok anlamlı olmuş, talepleri dile getirmek çok önemli. Mesaj yerini bulmuş. Çaresizlikte haklılar. Bunca baskı ve iftiraya karşı evet, insanlarımız size değil bize, işini geri isteyen onurlu emekçilere güveniyor.”

Soylu, Gülmen ve Özakça için ilana çıkıştı: Neye imza attığınızın farkında mısınız?

Açlığın 111’inci gününde 111 isimden gazetelere ilan: Nuriye ve Semih ölmesin

Ankara Barosu: Nuriye Gülmen yataktan kalkıp görüşe gelemedi

Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimci için eylem: 100’üncü günde 100 balon…

İki eğitimcinin açlık grevinde 100’üncü gün: Gülmen’de kalp yetmezliği başladı

99 gündür açlık grevindeki Gülmen 46 kiloya düşmüş: Nabzı düzensiz

BM, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için Ankara’dan yanıt istedi

Sezen Aksu’dan Gülmen ve Özakça için 100’üncü gün mesajı

‘Kitaplardan geliyorlar’: Gülmen, Özakça ve Saçılık için kısa film

Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Her an kalp yetmezliği yaşayabilirler

Semih Özakça’nın eşinin babası: Hukuk için kimin damadı olmak önemli?

Gülmen ve Özakça’ya gözaltında kötü muamele iddiasına takipsizlik

Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası

Açlık grevindeki Özakça: ‘Kandırıldık’ diyenlerden değiliz, bu vatanı çok sevdik

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Kalp yetmezliğine gidiş başladı

Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek

Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Gazdan etkilenen Esra Özakça fenalaştı

Tutuklu eğitimci Özakça’nın eşi koşulları anlattı: Saatini almışlar, zamansız yaşamış

İki eğitimcinin açlık grevini bitirme şartı: İşten atılanları geri alma sözü

Gülmen ve Özakça’dan Bakan Soylu’ya: Açlık grevine başlayınca terörist olduk

Gülmen ‘Sahipsiz kalmasın’ demişti: İnsan Hakları Anıtı’na çiçekler bırakıldı

Nuriye Gülmen’den mektup: Bizi unutmayın, Yüksel’i sahipsiz bırakmayın

İki eğitimcinin avukatından bakanın ‘adli sicil kaydı’ iddiasına belgeyle yanıt

‘Yiyorlar’ diyen Soylu’ya Özakça’nın eşinden yanıt: Evet yediler! Ömürlerinden yediler!

Canikli, Gülmen ve Özakça için işe iade sözü vermemiş: Olmadı, olamaz

Bakan Soylu’ya göre eğitimcilerin açlık grevi ‘tiyatro’: Bunlar DHKP-C üyesi

Canikli, Gülmen ve Özakça’nın ailesine ‘İşe iade edilmeliler’ deyip söz vermiş

Gerekçe ‘örgüt üyeliği’: Gülmen ve Özakça’nın 20 yıla kadar hapsi istendi

İki eğitimcinin tutuklanmasına hükümetten ilk yorum: Masum göstermek doğru değil

CHP, iki eğitimcinin tutuklanmasına ‘ses verdi’: Gezi ruhunu yok edemeyecekler

Bu da oldu: Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...