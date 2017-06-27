Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için iktidara çağrı yapan 111 isme “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diye çıkışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt, eşi gibi kendisi de açlık grevinde olan Esra Özakça’dan geldi.

Özakça “Bu açıklama bize iki şeyi fark ettirdi: Yapılan iş çok anlamlı olmuş, talepleri dile getirmek çok önemli. Mesaj yerini bulmuş” dedi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı. Sultan Özakça geçirdiği enfeksiyon sebebiyle eylemine ara vermişti.

İkili, eylemlerinin 111’inci gününde.

Soylu DHKP-C’li ilan etti

Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ferzan Özpetek, Fatih Portakal, Hayko Cepkin, Korkut Botatav, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay’ın da aralarında olduğu aydın, sanatçı, milletvekili ve insan hakları savunucusu 111 isim Hürriyet, Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel gazetelerine ilan vererek iki eğitimcinin işlerine iade edilmesini istemişti.

Bildiride imzası olan 111 isme, “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diyen Bakan Soylu, ilana verilen desteği, “DHKP-C üyesi iki terör örgütü üyesine hamilik!” diye nitelemişti.

‘Nuriye ve Semih’le yatıp kalkıyor’

Soylu’nun söz konusu açıklamaları hakkında Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda “Anlıyoruz Nuriye ve Semih’le yatıp Nuriye ve Semih’le kalkıyor” diyen Esra Özakça şöyle devam etti: “Bu işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Bu açıklama bize iki şeyi fark ettirdi: Yapılan iş çok anlamlı olmuş, talepleri dile getirmek çok önemli. Mesaj yerini bulmuş. Çaresizlikte haklılar. Bunca baskı ve iftiraya karşı evet, insanlarımız size değil bize, işini geri isteyen onurlu emekçilere güveniyor.”