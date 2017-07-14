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Esra Özakça: Sadece işimizi değil, hayatımızı da çaldılar; geri istiyoruz

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İşine dönme talebiyle akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte 128 gündür açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça, Bizden sadece işimizi değil, hayatımızı da çaldılar. O hayatımızı geri istiyoruz. Umuyorum daha fazla uzamaz ve işlerimize sağlıklı bir şekilde döneriz” dedi.

Semih ve Esra Özakça. (Fotoğraf redaktif adlı siteden alınmıştır)

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 128’inci gününde.

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Esra Özakça da 53 gündür açlık grevinde.

‘Çocuklar anlamadı ‘ama neden?’ dediler’

DW Türkçe’den Burcu Karakaş’a konuşan Özakça, Mardin’de çalıştığı köy okulundaki işinden KHK’yla ihraç edildikten sonra olanları şöyle anlattı: “Köyden ayrılırken cenaze çıkmış gibiydi. Tüm insanlar yollara dökülmüş ağlıyordu. Bu sene üç ve dördüncü sınıfı okutacaktım. ‘Kanun Hükmünde Kararname çıktı. Okuldan gideceğim ve gelmeyeceğim’ dedim. Çocuklar anlamadı tabii. ‘Ama neden?’ dediler. Onların dünyasında bunun karşılığı yok. Hep ‘Ama neden’ diyorlardı. O kadar çok çocuk tekrarladı ki bu soruyu. ‘Ben de bilmiyorum’ diyordum.”

Hem öğrencileriyle, hem de onların velileriyle hala görüştüğünü aktaran Özakça, “İşime dönmek için mücadele ediyorum” dediğinde bazı öğrencilerinin “Ama hala gelmedin” diye yanıt verdiğini, bazılarının da karne günü gelip gelmeyeceğini sorduğunu söyledi.

Velilerdense “Ne olur bırakın açlık grevini, siz çok önemlisiniz” diye arayanlar olduğunu aktaran Özakça, kendisinin de “Siz çok önemlisiniz, size geri dönmek istiyorum” dediğini belirtti.

‘Geçen sene tatildeydik, şimdi açlık grevindeyiz’

Özakça, tam bir sene önce ne yaptıklarını ve nerede olduklarını hatırlayıp hatırlamadığı yolundaki soruyu da şöyle yanıtladı: “Bir sene önce ile şimdi arasında çok büyük bir fark  var. Biri o zaman gelip şu anda olanlar hakkında kehanette bulunsa hayatta inanmazdım. Geçen yaz bu zamanlar Semih ile Marmaris’te tatildeydik. Şimdi ikimiz de açlık grevindeyiz. Bizden sadece işimizi değil, hayatımızı da çaldılar. O hayatımızı geri istiyoruz. Umuyorum daha fazla uzamaz ve işlerimize sağlıklı bir şekilde döneriz.”

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