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Esra Özakça: Gülmen ve Özakça’nın sürekli müdahale hissiyle yaşaması isteniyor

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Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerin sürekli zorla müdahale hissiyle yaşatılmak istendiğini anlattı.

Semih ve Esra Özakça. (Fotoğraf redaktif adlı siteden alınmıştır)

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinde 161’inci gününde.

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İkili, 29 Temmuz’dan bu yana zorla Sincan Cezaevi Hastanesi’nde tek başlarına tutuluyor.

‘Sürekli psikolojik baskı altındalar’

Özakça’nın kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça, Twitter’dan yayınladığı videoda şunları söyledi: “(Semih Özakça) Sürekli bir psikolojik baskı altında olduklarını anlattı. Sürekli zorla müdahale tehdidi var. Zorla müdahale hissiyle yaşamalarını istediklerini anlattı. Ama iradeleri ve güçleri o kadar büyük ki, bu işkenceler onlara kar etmiyor. Nuriye hocayla aralarında bir boş oda var. Oradan ona sesleniyormuş. Bağırarak konuşabiliyorlarmış bu şekilde çok kısıtlı zamanlarda. Bir gün bunun kameraya alındığını farketmiş. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunacak. Zaten konuştuğumu herkes duyuyor, niçin böyle bir uygulama yapılıyor diyor. Herkese çok sevgi ve selamlarını söylüyor.”

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