Esra Arsan: Utanmaz robotu bulup konuşturan gazeteci çıktı

Türkiye’de ana haber bültenlerinin magazinelleşmesi yeni bir olgu değil, ancak işlerin bu derece dibe vurmuş olması son birkaç yıla ait bir durum.

Özel televizyonların kurulmasından sonra, tek ölçütü reyting ve kâr olan kanallardan üzerimize boca edilen ve adına maalesef haber denilen o saçma sapan şeyler, Reha Muhtarların döneminde en azından medya patronlarına para kazandırıyordu.

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Oysa şimdi, reytingi düşük ana haber bültenleri, üzerine Versace takım elbise ve pahalı makosen giydirilmiş medya şaklabanlarının, stüdyodaki aritmik zıplama ve hoplamaları eşliğinde, şuursuzca utanmaz robot hakkındaki son gelişmeleri sundukları garabet şov programları haline geldi.

Basınımızda “çıktı” haberleri yaygındır.

Utanmaz robotu bulup konuşturan gazeteci çıktı.

Utanmaz gazetecinin haberini yapacak muhabirin çıkması da yakındır.

Esra Arsan’ın yazısı