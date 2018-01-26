Esra Arsan: Türk Silahlı Kuvvetleri, artık laikliğin sembolü değil

Yıllarca bu ülkede imam hatip mezunlarını askeri okullara almamak ve ordunun seküler imajını korumak için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, artık laikliğin sembolü değil. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Ordusunun yapısı tümüyle değiştirilmiş durumda. Askeri liselerin kapatılması ve İmam hatip mezunlarının harp okullarına girişinin serbest bırakılması belki ilk adım. Ordu kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kadın subay ve astsubayların başörtü takmasının, erkek subayların kirli sakal bırakmasının serbest bırakılması ise bir diğer adım. Savaş ve çatışmalara “Allah-u Ekber” nidalarıyla hazırlanan ve her komutta “Allah” diye bağıran askerlerin sıradanlaşması ise sonuç. Böylece, bu topraklarda yıllarca din düşmanı olarak tanımlanan ordunun İslamizasyonu projesinin tamamlanmış olduğunu görüyoruz.

Esra Arsan’ın yazısı