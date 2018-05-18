Esra Arsan: TRT’nin tek yanlı propagandası yerine Youtube’da yaratılan içerik seçimde çok daha etkili olacak

Bu seçim kampanyası döneminde muhalefet adayları sosyal medyayı, ama özellikle de Youtube’u çok daha etkili kullanmalı. Çünkü seçimde TRT’nin tek yanlı propagandası yerine Youtube’da yaratılan içerik çok daha etkili olacak. Çünkü Youtube herkese konvansiyonel (tek sesli) medyayı baypas ederek kendi kanalını kurma ve özgürce içerik üretme şansını veriyor. İnce ve Demirtaş’ın yanı sıra, İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in de Youtube’u aktif olarak kullanması da bundan.

Dünyada Youtube’u seçim kampanyalarında etkili olarak kullanan ilk lider Barack Obama’ydı. Obama’nın 2006’da açtığı Youtube hesabından yayımlanan videolar, 2012 seçimlerinde 200 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. ABD’de 2008’deki seçimlerine de Facebook seçimleri adı verilmişti. Çünkü Facebook üzerinden paylaşılan seçim manifestoları ve videolar seçimlerin sonucunda etkili olmuştu.

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Seçim kampanyalarında çok izlenen ve reklam kokmayan videolar üretmek kolay değil ve bu iş için doğru içerik üreticilerle çalışmak çok önemli. Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce’nin videosu bu anlamda çok doğru ve başarılı bir örnekti. Her şeyden önce, bu video bir hikaye anlatıyordu, samimiydi, abartılı değil, doğaldı ve anne-oğul arasındaki diyaloglar seçmeni kalbinden yakalayacak mesajlar taşıyordu. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın sosyal medyadan paylaştığı videolarla Demirtaş’ın Twitter paylaşımları da benzer bir doğallığı ve samimiyeti taşıyor.

Esra Arsan’ın yazısı