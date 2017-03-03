Esra Arsan: Terör propagandasına alet olduğu ise artık kokmuş çoraptan beter bir bahane

Bir Türk mahkemesinin Alman Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel’i terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklaması, 15 Temmuz sonrası ülkede giderek vahim hale gelen düşünce ve ifade özgürlüğü sorunları yumağına bir yenisini ekledi.

Deniz Yücel’in tutuklanması da, yaptığı haber değeri taşıyan işlerin terörle ilişkilendirilmesi de kuşkusuz basın özgürlüğüne darbe.

Bir kere, Enerji Bakanının e-mail yazışmaları Wikileaks’ten tutun da uluslararası pek çok yayın organı tarafından alenen yayınlandığı gibi, bu belgelerin artık hiçbir gizliliği yok.

Bu konu hakkında Türkiye’de gizlilik kararı veya yayın yasağı olsa bile, Alman gazetecinin Almanya’da yayımlanan gazetesindeki habere Türkiye’deki savcı ve hakim ne hakla karışacak?

PKK ileri gelenleriyle konuşarak haber yapan gazetecilerin terör propagandasına alet olduğu ise artık kokmuş çoraptan beter bir bahane.

Esra Arsan’ın yazısı