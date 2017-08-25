Esra Arsan: Milenyum çocukları televizyonu unuttu

Türkiye’de televizyon çöp oldu demiştik. Kablodan, dijital ortamlardan ve uydudan yayın yapan televizyon kanalı sayısı artıyor olabilir, ama geleneksel televizyon yayımcılığında gözle görülür bir kalitesizleşme var. Doyurucu ve kaliteli yayın yapan TV kanalları zaten ülkede hüküm süren baskı ve sansür ortamında kapatıldı.

Geriye kalanlar ise bütün gün ya hükümet propagandası yapıyor ya da kötü diziler ve garabet şov programlarından geçilmiyor. Film veya dizi içeriklerine uygulanan sansür nedeniyle ekranlarda içki bardağı, sigara, kadın dekoltesi, öpüşen insan filan görmek mümkün değil. Sanki bunlar gerçek hayatta olmayan, ayıp, suç olan şeylermiş gibi. Banal şiddet, silah ve dini içerik ise en çok izlenen dizilerin başköşelerine kurulmuş durumda.

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İşte bu ortamda, milenyum çocukları televizyonu unuttu. 1980-2000 arası doğmuş, efsane “Y” kuşağından bahsediyorum. İşte bu kuşak artık geleneksel televizyon izleme alışkanlıklarını altüst ediyor ve kendileri için başkalarının seçtiği çöp içeriği sunan klasik televizyon kanalları yerine, kendi seçtikleri içerikleri izledikleri online televizyona yöneliyorlar.

Esra Arsan’ın yazısı