Esra Arsan: Gazeteciler, kendi kişisel Twitter hesaplarından özel haber patlatma peşinde

Büyük medya, küçüklü büyüklü medya kurumlarında kadrolu çalışan gazeteciler bile, kendi kişisel Twitter hesaplarından özel haber patlatma peşinde. Bu bizde çok normal, çok sıradan bir şeymiş gibi görülüyor. Bu farklı gazetecilik biçimlerini meşrulaştırmak için de “kamu yararı” ve “halkın bilgi edinme hakkı” gibi ilkeler taciz ediliyor. Bir nevi ilkesizlik ilkesi diyebiliriz buna.

Neticede, “Farklı gazetecilik biçimleri vardır” dediğimizde, “Yoktur öyle farklı gazetecilikler; gazetecilik her yerde aynıdır” diye ahkam kesenler var. Bunların arasında, 40 yıllık gazeteci olmakla övünenleri de görüyoruz. Gülüyoruz kendilerine. Bu yazı da onlara gitsin.

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Esra Arsan’ın yazısı