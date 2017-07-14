Esra Arsan: Emira el Rahman cinayeti, sadece iki kişinin üzerine yıkılacak bir suç değil

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Emira el Rahman cinayeti, sadece iki kişinin üzerine yıkılacak bir suç değil. Çok daha organize, çok daha yapısal bir suç. Bu suçu işleyenler, bu suçu işleyenlere zemin hazırlayanlar, suçu meşrulaştıranlar, suçtan çıkar elde edenler, kulaklarını gözlerini tıkayıp suçu görmezden gelenler, mağduru suçlayanlar, hepsi bu işin içinde.

Burada büyük bir sorun var. Deşip ortaya çıkartılması gereken bir araştırma haber var. Gazetecilerin tek tek üzücü olayların ardından sanki her biri bir sürprizmiş gibi ah, vah haberi yapmasını istemiyoruz. Savaştan kaçıp ülkemize sığınmış bu insanların hak ve hukukunu gözetecek sorumlu bir gazetecilik sergilemelerini bekliyoruz onlardan.

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Suriyeli sığınmacı kadınların ülkemizde yaşadıkları sorunların münferit olaylarmış gibi habere dönüştürülmesi yerine, bu şiddet sarmalının hukuki, ekonomik, polisiye ve siyasi boyutlarını da irdeleyen, derinlemesine araştırılmış haberler görmek istiyoruz.

Esra Arsan’ın yazısı