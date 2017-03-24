Esra Arsan: Çürümede başı çekelim derken yine Batı’nın gerisinde kaldık

Şimdi biz dönüp kendimize bakalım: Hani biz marjinaldik? Hani biz muz cumhuriyetiydik?

Gazete editörünü, yazarını-çizerini Ankara’dan bir emirle atayan, muhabirlerin bile neyi yazıp yazamayacağını belirleyen bir iktidarımız var diye övünüyoruz. Elin İngiliz milletvekili doğrudan gazeteye editör oluyor, açıktan açığa haberi, manşeti belirliyor. Çürümede başı çekelim derken yine Batı’nın gerisinde kaldık.

Peki, şimdi ne olacak? Bakalım Osborne milletvekilliğinden istifa edip çok istediği gazete editörlüğüne mi geçecek? Yoksa gazete editörlüğünü bırakıp seçmenlerine hizmet etmeye devam mı edecek? Yoksa bir koltukta dört karpuz taşıyan çürümüş muz cumhuriyeti muzlarına mı benzeyecek?

Köklü İngiliz demokrasisi bütün bunlara nasıl karşılık verecek?

Esra Arsan’ın yazısı