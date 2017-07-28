Esra Arsan: Bu hafta Çağlayan adliyesinde faşizmin beyin ölümü gerçekleşti

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Bu hafta çarşamba günü İstanbul Çağlayan Adliyesi tarihi günlere tanıklık etti. Cumhuriyet gazetesi duruşması, hem bu ülkede adalet sisteminin geldiği acıklı durumun anlaşılması, hem de gazetecilik mesleğinin aslında ne olduğunun hatırlanması açılarından önemliydi.

Korkmadan, yılmadan, hâlâ doğru, anlamlı ve etik gazetecilik yapma gayretindeki meslektaşların dayanışması açısından da bir mihenk taşıydı.

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Haksız yere özgürlükleri çalınan, doğruları yazmaları engellenen o gazeteciler bir gün çıkacak, yine yazacak. Bu hafta Çağlayan Adliyesinde faşizmin beyin ölümü gerçekleşti. Aklı olan gerekli dersleri çıkartır. Gerçi akıldan, vicdandan, yaratıcı zekadan ölümden korkar gibi korkuyorlar.

Aklı, zekayı, vicdanı, doğayı, güzelliği, insanlığı temsil eden tutukluları neden aylarca, yıllarca mahkemeye çıkartıp, savunmalarını dinlemek istemedikleri de bu vesileyle anlaşılmış oldu.

Esra Arsan’ın yazısı