Esra Arsan: Anadolu Ajansı haberleri iyiden iyiye kraldan çok kralcı hale geliyor

Anadolu Ajansı, kamu hizmeti yayıncılığı yapmak için kurulmuş devletin haber kurumu olmasına rağmen, AKP döneminde iyiden iyiye sahibinin sesi haline geldi. Adeta AKP’nin resmi propaganda aygıtı oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Anadolu Ajansı haberleri iyiden iyiye kraldan çok kralcı hale geliyor. Bunu içeriden anlatılan hikâyelerden de biliyoruz.

Cumhuriyet tarihi boyunca her gelen iktidarla yöneticisi değişen ve bir türlü politik paralellikten kurtulamayan ajans belki hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız ve özgür bir kamu yayıncısı olamadı; ama hiçbir zamana AKP döneminde dönüştüğü kadar ağır propaganda ve ihbar makinesi gibi bir şey de olmamıştı.

Görünen o ki, Anadolu Ajansı çalışanlarının gazetecilik dışı faaliyetleri artık soruşturma tutanaklarına bile girmiş durumda. Bu ülkede bir gün normal bir demokrasi olacaksa, evrensel kamu yayıncılığı hizmeti anlayışıyla ve gazetecilik etiği ilkelerine göre yeniden yapılanması gereken kurumlardan birisi de Anadolu Ajansı’dır kuşkusuz.

Esra Arsan’ın yazısı