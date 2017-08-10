ESP ilçe binasına bomba süsü verilmiş paket bırakıldı

İstanbul’da Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Sultangazi ilçe binasının önüne bomba süsü verilmiş tehdit içerikli bir paket bırakıldı.

Sabah erken saatlerinde parti binasına giden ESP’liler kapının önünde, “ESP teröre desteklerini durdur, aksi takdirde biz durdururuz / Ülkücü Direniş Teşkilatı (ÜDT)” yazılı bir paket buldu.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) il yöneticisi İlkay Oflaz, şunları söyledi: “Kurumun önünde bir paket vardı. Patlayıcı olup olmadığını bilmiyoruz. Polise haber verdik, tutanak tutulsun diye. İki zırhlı araç geldi, çok rahat bir şekilde paketi aldılar ve araca attılar. Tepki gösterdik tabii ki, ‘Patlayıcı olma ihtimali olan bir şeyi nasıl böyle rahat atabiliyorsunuz’ diye.”