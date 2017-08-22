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ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı

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Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.

Fotoğraf: [email protected]

Otlu, Tunceli başsavcılığının talimatıyla 11 kentte 4 Nisan’da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, yedi günlük gözaltı süresinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Otlu, savcılığın itirazı sonrası dün akşam Ankara’da gözaltına alındı.

SEGBİS’le Tunceli adliyesi bağlanarak ifade veren ESP genel başkanı, “Siyasi faaliyetlerimi engellemeye dönük bu kararı reddediyorum” savunmasını yaptı.

Mahkeme Otlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Otlu, tutuklandıktan sonra “Kimse bizi teslim alamaz” dedi.

AA, soruşturmanın ‘sol terör örgütleri’ne yapıldığını yazdı.

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