Eşofmandan tahrik olan öğretmene arka çıkan meslektaşına da soruşturma

Konya’da eşofmandan tahrik olan öğretmenine sosyal medyada arka çıkan meslektaşı Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlatıldı.

Geçen günlerde Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Ercan Harmancı şunları yazmıştı: “Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir…”

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Tepkiler üzerine Harmancı açığa alınmıştı.

Harmancı’nın Facebook hesabındaki açıklamasının altına, din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet Fatih Kap da bir yorum yaparak Harmancı’yı desteklemişti.

Kap şunları yazmıştı: “Hocam sen hakkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim. Kızların vucüt hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerınin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Burdan yetkililere söylüyorum, bu yüzden soruşturma açılacaksa bana da açsınlar.”

Diken de bu gelişmeyi ‘Bunu diyen bir ‘öğretmen’: Vücut hatlarını belli eden kızlar zinaya davet eder’ başlıklı haberiyle 28 Aralık 2017’de haberleştirdi.

Arzusu gerçekleşti!

DHA’nın haberine göre il milli eğitim müdürlüğü, Meram ilçesindeki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu’nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap hakkında idari soruşturma başlattı.

Kap’ın Harmancı’nın paylaşımına yaptığı yorumunu da sildiği görüldü.