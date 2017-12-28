‘Eşofman’dan tahrik olan imam hatip hocası: Öğrencime yan gözle bakmadım

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Eşofman giyen kız öğrencileri görünce ‘şeytanın kendisini üflediğini’ söyleyen imam hatip öğretmeni Ercan Harmancı, hiçbir öğrencisine yan gözle bakmadığını söyledi.

Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Harmancı, sosyal medyada, “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor… Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir…” diye yazmıştı.

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‘Eşofman giymenin kadınlar için zina olduğu’ yönünde görüş beyan eden Harmancı, tepkiler üzerine açığa alınmıştı.

‘Sapık’a cevap: Kardeşim

Facebook hesabından açıklama yayınlayan Harmancı, 20 yıllık öğretmenlik hayatında öğrencilerine ‘yan göz’le bakmadığını kaydetti.

Öğrencilerinin kendisine haklarını helal ettiğini savunan öğretmen, “İnşallah benim onlara yaptıklarım ve onların bana duaları cennetimiz olur…” diye yazdı.

Harmancı, kendisine ‘sapık’ diyen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in de kendisinin ‘kardeşi’ olduğunu belirterek “Ümmetin bel bağladığı insan Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayın” dedi.