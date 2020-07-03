Esnaftan Erdoğan’a mektup: Belediyeler ve kooperatifler bize rakip olmasın

2.5 milyon esnafın temsilcisi Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zor durumda olduklarını anlatan bir mektup gönderdi. Mektupta zor durumun aşılması için 11 talep dile getirildi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre ‘’Esnaf darda, ayakta zor duruyor” diyen Palandöken, kredi borçlarının üç ay ertelenmesini, prim borçlarının da yıl sonuna kadar devlet tarafından ödenmesini istedi.

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Talepler şöyle: