Esnaftan Erdoğan’a mektup: Belediyeler ve kooperatifler bize rakip olmasın

2.5 milyon esnafın temsilcisi Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zor durumda olduklarını anlatan bir mektup gönderdi. Mektupta zor durumun aşılması için 11 talep dile getirildi.
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre ‘’Esnaf darda, ayakta zor duruyor” diyen Palandöken, kredi borçlarının üç ay ertelenmesini, prim borçlarının da yıl sonuna kadar devlet tarafından ödenmesini istedi.
Talepler şöyle:
- Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılmış olan kredilerin geri ödeme tarihleri, faizleri Hazine tarafından karşılanmak kaydıyla, bir kez daha üç ay ertelenmeli.
- SGK primleri yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanmalı.
- İşyeri kira stopajı uygulamasına son verilmeli.
- Temel gıda maddeleri ile temizlik ürünlerinden Katma Değer Vergisi (KDV) alınmamalı ya da oran yüzde 1’e indirilmeli.
- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ve tarım kredi kooperatiflerinin, esnaf ve sanatkarlara rakip olacak şekilde ticaret yapmaları önlenmeli.
- Son üç yıl içinde işyeri açık olan esnaf ve sanatkarlara doğrudan nakit desteği sağlanmalı.
- Kahvehanelerde gereken hijyen tedbirleri alınmak kaydıyla oyunlar serbest bırakılmalı.
- Ticari araçlar ile okul servislerinde yüzde 50 yolcu taşıyabilme uygulaması kaldırılmalı. Turizm bölgelerinde çalışan dokuz koltuklu taksilerin üç yolcudan fazla taşımaması şeklindeki uygulamaya son verilip yolcu kapasitesi yüzde 50’ye yükseltilmeli. 100 km’ye kadar şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların da koltuk kapasitesi kadar yolcu alabilmeleri sağlanmalı.
- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan işyerlerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü, 1 Temmuz 2021’e ertelenmeli.