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Yaramazlara biraz batar!

Esnafa tokat atan polis görevden alındı

Mardin’de sokağa çıkma yasağı denetiminde bir marketin sahibini darp eden polis A.Ö. görevden alındı.

Dört günlük sokağa çıkma yasağı sırasında, 25 Nisan’da Derik ilçe merkezinde denetim yapan polis, bir marketin açık olduğunu gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, polis A.Ö., market sahibi S.Y.’ye önce tokat attı, ardından da araca doğru itti.

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Kaymakamlığın yazılı açıklamasında, polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, polisin yaptığı ‘hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek uygunsuz davranış’ olarak nitelendirildi.

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