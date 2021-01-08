Esnafa kira desteği için başvuru süresi 11 Ocak’a kadar uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteği için belirlenen son başvuru tarihini 11 Ocak’a kadar uzattıklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Son başvuru tarihi bugün (8 Ocak) olarak açıklanmıştı.

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Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık.”

Destek kapsamında aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.