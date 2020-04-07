Esnaf temsilcisinden fatura tepkisi: Kapalı dükkanın ortalama tüketimi mi olur?

Türkiye genelindeki 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkarı temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarının son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden hesaplanacak olmasına tepki göstererek, “Yakmadığın elektriğin bedeli mi olur? Çalışmayan, kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur” dedi.

Bendevi Palandöken (Fotoğraf: Sözcü)

Ülke genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yapılırken, 20 yaş altı ve 60 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmiş, dükkanların büyük bölümü genelgeyle geçici süreyle kapatılmıştı.

Reklam

‘Deli Dumrul vergisi mi?’

Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan Palandöken, yeni fatura düzenlemesi için şöyle konuştu: “Geçen sene bu zamanlarda harıl harıl çalışan binlerce lira elektrik ödeyen fabrikalar, dükkanlar şimdi kapalı. Akıl alır gibi değil. Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz? İlgili bakanlık ve kurumlara gidip durumu anlatacağız. Her halde bir yanlış anlaşılma oldu. Yoksa aklın alacağı bir şey değil.”

Corona virüsü salgınının en çok esnaf ile buralarda çalışan usta, kalfa ve çırakları vurduğunu söyleyen Palandöken, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Temsil ettiğim kesimin neredeyse tamamı işsiz” dedi.

Dükkanını genelgeyle ya da iş yokluğundan kapatmak zorunda kalan esnafın ayakta kalabilmesi için geçici süreyle nakit para desteği verilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Devlet bize, ‘10 sene sen bana vergi verdin, ben de sana al 3 ay karşılıksız asgari ücret vereceğim’ desin” diye konuştu.