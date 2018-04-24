Esnaf darp etti: Engelli çocuğu istismarla suçlanan 45 yaşındaki erkek gözaltında

Isparta’da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa istismarla suçlanan 45 yaşındaki erkek gözaltına alındı.
Pirimehmet mahallesi Kunduracılar Sitesi’nin çevresindeki esnaflar, dün akşam engelli çocuğu eve götüren 45 yaşındaki T.K.’yı takip etti.
Esnaf, evde çocuğu istismar ettiğini öne sürdükleri, yarı çıplak haldeki T.K.’yı darp etti. İhbar üzerine polis eve gitti. T.K. gözaltına alınırken, hakkındaki suçlamayı reddettiği bildirildi.
Engelli çocuğun ise istimara uğradığını anlattığı öğrenildi.