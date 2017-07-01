Esmiyor! Antalya’da 88 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya’da son 88 yılın en sıcak günü yaşandı.

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugün kentin 45,4 dereceye ulaştığını raporladı. Kentte hava sıcaklığı 1929’dan bu yana ölçülüyor.

Antalya’da 12 Temmuz 2000’de hava sıcaklığı 45 derece olarak ölçülmüştü. Bugün kaydedilen 45,4 dereceyle 88 yılın rekoru kırıldı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, bölgede sıcaklığın normalden 10-12 derece fazla olduğunu söyledi.

AA’ya konuşan Öztürk, yarın da kentin 44 derece olmasını beklediklerini belirterek ilçelere dair bilgi verdi: “(Hava sıcaklığı) Serik’te 45,3 derece, Aksu’da 44,8 Kumluca’da 44,3 Alanya ve Manavgat’ta 43,7, Belek’te 43,5, Konyaaltı’nda 45,2, Döşemealtı’nda 43,2, Finike’de 43,3 iç kesimlerdeki ilçelerden Elmalı’da 37,3, Korkuteli’nde ise 37,2 derece ölçüldü.”

Öztürk, gelecek hafta içinde sıcaklığın azalarak mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğini kaydetti.