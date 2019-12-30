Eşleşme uygulaması ‘Bumble’ oyuncu Sharon Stone’un hesabını sahte sanıp engelledi

Oyuncu Sharon Stone randevulaşma uygulaması ‘Bumble’ tarafından sahte hesap suçlamasıyla engellendi. Stone engellendiğine dair iletiyi Twitter hesabından paylaştı.
1992 yılında çekilen Temel İçgüdü filminin yıldızı, konuma göre romantik ilişki arayanları eşleştiren çevrimiçi uygulamaya ‘Hey Bumble beni dışlıyor musun?’ diye sordu.
Bumble yaptığı açıklamada Stone’un hesabındaki engelini kaldırdıklarını ve uygulamaya geri dönebileceğini belirtti.
Bumble’ın Yayın Yönetmeni Clare O’Connor “Bize güvenin, ‘kesinlikle’ kovanda olmanızı istiyoruz” dedi.
Sharon Stone 1980’lerde ve 1990’larda Total Recall, The Mighty ve Casino gibi hit filmlerde yer aldı.
Stone, 1992 yapımı Basic Instinct (Temel İçgüdü) filminde, polis sorgusunda bacaklarını açtığı sahne ile ünlendi. Aktrist önce yapımcı Michael Greenburg ve ardından 2004’te gazeteci Phil Bronstein ile olmak üzere iki kez evlendi.