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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehirspor taraftarı 5-1’lik mağlubiyetin ardından Alpay Özalan’a ‘Hayır’ dedi: Bu şehri terk et

TFF 1’nci Lig’in 20 haftasında Eskişehirspor evinde Manisaspor’a 5-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlı taraftarlar teknik direktör Alpay Özalan’ı istifaya çağırdı.


Eskişehir Yeni Stadyum’da oynanan karşılaşmada Manisaspor’un golleri 38’inci dakikada Ufuk, 53 ve 74’üncü dakikalarda İsmail Haktan, 72’nci dakikada Bahattin ve 76’ncı dakikada Bilal’den gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 84’üncü dakikada Erkan Zengin kaydetti.

Bu sonuçla 35 puanda kalan Eskişehirspor liderlik koltuğunu da devretti. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisaspor ise puanını 20’ye yükseltti.

Farklı mağlubiyetten Alpay Özalan’ı sorumlu tutan kırmızı siyahlı taraftar, ‘Alpay istifa’ ve ‘Bu şehri terk et Alpay Özalan’ tezahüratlarıyla 44 yaşındaki teknik direktörü istifaya çağırdı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Eskişehirspor, teknik direktörlüğe Alpay Özalan’ı, sportif direktörlüğe ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeni İzzet Erdoğan’ı getirmişti.

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