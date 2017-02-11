Eskişehirspor taraftarı 5-1’lik mağlubiyetin ardından Alpay Özalan’a ‘Hayır’ dedi: Bu şehri terk et

1- Sayı 63’e yükseldi: El Bab’da bir asker daha yaşamını yitirdi, bir de yaralı var

‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da IŞİD’le yaşanan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı açıklandı.