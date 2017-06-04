Eskişehirspor-Göztepe finaline ‘meşale’ arası: Maç dört kez durdu, 28 dakika uzatma oynandı

Eskişehirspor ve Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalinde tribünlerden sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun dört kez durdu.

Hakem Ali Palabıyık’ın başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte iki takımın taraftarları sahaya meşale, maytap ve sis bombası yağdırdı.

Stat hoparlöründen meşale atılmaması konusunda anons yaptıran Palabıyık, sisin dağılması için dokuz dakika bekledikten sonra oyunu yeniden başlattı.

Ancak Eskişehir’in plaka kodu olan 26’ncı dakikada meşale yağmuru yeniden başladı.



Hakem Palabıyık, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural’dan tribünleri uyarmalarını istedi. Denizli ve Vural’ın taraftarları ikaz etmesi, sisin de dağılmasından sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti.

İzmir’in plaka kodu olan 35’inci dakikada bu kez Göztepe tribününün ‘meşale şovu’ nedeniyle oyun üçüncü kez durdu.

Yaşanan duraklamalar nedeniyle ilk 45 dakikanın sonuna 17 uzatma dakikası eklendi.

Maçın ikinci yarısı da kale arkasından sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle gecikmeli başladı.

Karşılaşmanın 54’üncü dakikasında Chikeluba Ofoedu’nun Eskişehirspor’u 1-0 öne geçiren golünün ardından yakılan ve sahaya atılan meşaleler sonrasında oyunu dördüncü kez durduran hakem Ali Palabıyık, ikinci yarıya 11 uzatma dakikası ekledi.