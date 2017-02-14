Eskişehir’den İzmir Marşı’yla ‘uğurlanan’ ‘Evet’çi Alpay Özalan: Sportif başarısızlık yok, gönderilme nedenim belli

Manisaspor karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyetin ardından Eskişehirspor’daki görevine son verilen teknik direktör Alpay Özalan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ diyeceğini açıkladığı için gönderildiğini savundu.

‘Referandumda safımız belli’

İHA’nın haberine göre, Manisaspor maçı öncesinde takımının TFF 1’inci Lig’de lider olduğunu hatırlatan Özalan, şunları söyledi: “Manisa maçından önce lider olan bir takımın hocasının sportif başarısızlıktan dolayı kulübüyle ayrıldığı konuşmaları ya da bu şekilde algılanmasının çok doğru olduğuna inanmıyorum. Biliyorsunuz ülkemiz bir referandum sürecinden geçiyor. Herkes demokratik hakkını bir birey olarak düşüncelerini, fikirlerini söylüyor. Biz de söyledik. Buraya gelirken de bizim safımız belliydi. Bizim burada olduğumuz süre içerisinde de bizim safımız belliydi, referandumda da safımız belli, buradan gittikten sonra da bizim safımız bellidir. Bizim dik duruşumuz budur.”

‘Aleyhimde bağrılacağını biliyordum’

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Evet’ kampanyasına destek verdiği için hedef haline getirildiğini öne süren 44 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “Ben Manisaspor karşılaşmasına çıkarken benim aleyhimde tezahüratlar yapılacağını, bana kötü sözler söyleneceğini ben bir hafta önceden biliyordum, kulağıma da geliyordu. Çünkü böyle bir organizasyonun içerisinde olan bazı teşkilatlar vardı. Biz yine dik duruşumuzu yapıyoruz. Bana sordukları zaman, ‘Son maçtaki ağır yenilgiden sonra istifa etmeyi düşündünüz mü?’ dedikleri zaman, ‘Kesinlikle öyle bir düşüncem yok, yönetim öyle bir karar alırsa saygı duyarım’ diye bir açıklamam vardır. Çünkü ben düşüncemden ve fikirlerimi özgürce söylemekten dolayı hiçbir zaman hiçbir yerden kaçmam. Aksine daha çok içine girerim. Dik duruşumu neyse sergilerim.”

‘Gitme nedenim belli’

Özalan ayrılık kararı alan yönetimin herhangi bir gerekçe göstermediğini aktardı: “Gerekçe olarak bir şey söylemediler ama bunu herkes biliyor tabii ki ne olduğunu. Organize edilmiş bazı grupların orada bağırmasından dolayı seyircinin de böyle galeyana gelip tezahüratta bulunması. Ben bütün Eskişehirspor taraftarına mal edemem. İşin özü kesinlikle ortada sportif bir başarısızlık yok, benim buradan gitme nedenim bellidir. Ama şunu herkes şöyle bilsin ki, giderken de bizim safımız bellidir, geldiğimizde de safımız belliydi zaten.”

Ne olmuştu?

TFF 1’nci Lig’de mücadele eden Eskişehirspor’un evinde Manisaspor’a 5-1 mağlup olduğu maçın son dakikalarında, farklı mağlubiyetten Alpay Özalan’ı sorumlu tutan kırmızı siyahlı taraftar, ‘Alpay istifa’ ve ‘Bu şehri terk et Alpay Özalan’ tezahüratlarıyla 44 yaşındaki teknik direktörü istifaya çağırmıştı.

Eskişehirsporlu taraftarlar ayrıca, ‘Evet’ kampanyasına katılan Özalan’a önce İzmir Marşı ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratıyla, ardından da ‘Siyaset yapma, futbol oynat’ diye bağırarak tepki göstermişti.