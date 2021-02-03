Üç yaşındaki çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı

Eskişehir’de elini et kıyma makinesine kaptıran üç yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Çamlıca Mahallesi Budaklı Sokak’taki bir evde yaşayan Suriyeli ailenin üç yaşındaki çocuğu A.A., dün akşam saatlerinde evde et çekildiği sırada elini kıyma makinesine sıkıştırdı.

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İtfaiye ekipleri, kıyma makinesinin etlerin konulduğu kısmını söktü.

Sağlık ekibinin evdeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, kesik ve ezik bulunan sol eli, acil serviste makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alındı.

Uzman Cerrah Dr. Kenan Güvenç ve ekibinin operasyonu yaklaşık üç saat sürdü. A.A.’nın sol el üçüncü parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ve eli kurtarıldı.

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Dr. Güvenç şu bilgiyi paylaştı: “Ameliyatla küçük çocuğun elini ve diğer parmaklarını kurtardık. Şu anda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak.”