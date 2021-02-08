Eskişehir’de toplanma, eylem, yürüyüş, basın açıklaması yasak: Parti kongreleri hariç

Eskişehir Valiliği, kentte yapılacak açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Ancak yasaktan parti kongreleri ve ticari faaliyetler muaf.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Valilik açıklamasında bir yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgını hatırlatılarak “Salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır” dendi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde (jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri, basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, afiş/pankart asma, protesto gösterileri vb. eylem/etkinliklerin belirtilen amaçlar doğrultusunda 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır.”

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan ve bir aydır devam eden protestolara Eskişehir’deki üniversite öğrencilerinden de destek gelmişti.